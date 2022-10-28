Матвиенко: Россия продолжит быть посредником между Арменией и Азербайджаном Матвиенко: Россия будет содействовать подписанию мирного договора Арменией и Азербайджаном

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем парламента Азербайджана Сагибой Гафаровой заявила, что Россия продолжит посреднические усилия для подписания Арменией и Азербайджаном мирного договора. По ее словам, которые приводит «Интерфакс», для достижения этой цели будет использоваться и сотрудничество по парламентской линии.

Россия выступала в качестве посредника, выступает и будет оказывать содействие для того, чтобы два государства вышли на подписание мирного договора, — сказала Матвиенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в течение многих лет предлагала Армении решить вопрос Карабаха путем передачи Баку пяти районов, откуда ушли люди, однако Ереван пошел своим путем в решении этого вопроса. Президент добавил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном нужен, но Россия не может ничего навязывать и диктовать.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что желает подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2022 года и что армянская сторона сделает все возможное, чтобы это осуществилось. По словам премьера, армянские власти надеются, что до подписания мирного договора завершатся работы по делимитации армяно-азербайджанской границы.