Матвиенко рассказала, по кому больнее всего бьют санкции Матвиенко: больнее всего санкции бьют по социально незащищенным людям

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко

Больнее всего последствия санкций бьют по наименее защищенным слоям населения, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко во время выступления в Джакарте на саммите спикеров парламентов G20 в тематической сессии «Социальная интеграция, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин». По ее словам, от рестрикций страдают женщины и дети.

Экономические репрессии против России вели государства, где проживает всего лишь 15% населения планеты, но страдают от этого все, и особенно самые бедные и уязвимые. Последствия санкций бьют прежде всего по наименее защищенным категориям населения, включая женщин и детей, — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что введенные против России односторонние санкции отразились на всем мире. Кроме того, по словам сенатора, они нанесли ущерб «повестке 2030» и достижению заявленных в ней целей.

Матвиенко предложила провести специальное исследование «Группы двадцати» на тему «Женщины и девочки — жертвы односторонних санкций». Матвиенко предположила, что результаты подобной работы могут шокировать.

6 октября Европейский союз официально утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт в Россию угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Рестрикции также предусматривают введение потолка цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).