Матвиенко рассказала о поставках продовольствия за рубеж в условиях санкций Матвиенко: Россия готова выполнять контракты на поставки продуктов дружественным странам

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Россия готова выполнять обязательства по поставке продовольствия в другие страны и сделать всё для недопущения голода, несмотря на санкции, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, которые приводит ТАСС, в России прогнозируется рекордный урожай зерновых, и она прорабатывает условия для поставки продовольствия дружественным странам, включая логистику и систему оплаты.

Россия готова [сделать] всё для того, чтобы не допустить кризиса продовольствия, не допустить голода, роста цен на продовольствие, — сказала Матвиенко.

Ранее директор офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков заявил, что в мире нет стран, которые в краткосрочной перспективе могли бы заменить продовольственные поставки из России и с Украины. По его словам, доля России и Украины на мировом рынке зерна превышает 30% и от их поставок зависят многие страны Африки, а также Израиль, Иран, Ливия, Пакистан и Саудовская Аравия. А такие страны, как Азербайджан, Армения, Грузия и Монголия, зависят от поставок зерна из России полностью.