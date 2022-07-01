Матвиенко рассказала, где берет колбасу Матвиенко рассказала, что возит друзьям колбасу из Белоруссии

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что когда едет в Белоруссию, ее друзья заказывают ей местную колбасу, сообщает РИА Новости. По ее словам, белорусская колбаса натуральная и вкусная.

Не поверите, ехала в Белоруссию, знакомые, друзья говорят: слушай, ну, привези колбасы из Белоруссии, — сказала Матвиенко.

Ранее она заявила, что Россия и Белоруссия будут активно переходить на расчеты в национальных валютах, чтобы быстрее избавиться от «дискредитировавших себя» валют. Матвиенко отметила, что работа над этим уже идет, но в текущей геополитической ситуации актуальность вопроса о переходе к нацвалютам возросла из-за «стремления Запада сдержать развитие» Союзного государства.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инициаторы санкций против России и Белоруссии из Евросоюза уже «прострелили себе голову». Он отметил, что в первую очередь санкционные ограничения вредят тем странам, которые их вводят. В связи с этим Лукашенко посоветовал европейским лидерам «думать», прежде чем вводить рестрикции.