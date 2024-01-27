Матвиенко рассказала, что подарит Путину на 23 февраля Матвиенко сказала, что подарит Путину перчатки на 23 февраля

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что подарит президенту страны Владимиру Путину перчатки на 23 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT. Ранее она призналась, что переживала, потому что российский лидер в мороз стоял на улице без перчаток и шапки на церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» в Санкт-Петербурге.

Перчатки подарили президенту уже? К 23 февраля подарю, — ответила Матвиенко на вопрос журналиста.

4 декабря Путин прибыл на выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Несмотря на мороз, глава государства также не надел головной убор. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это привычкой и крепким здоровьем.

10 января заведующий отделением травматолог-ортопед травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс заявил, что состояние здоровья президента России Владимира Путина отличное. По его словам, у главы государства бодрый голос и походка.