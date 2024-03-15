Матвиенко проголосовала на выборах президента России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на выборах президента России в Санкт-Петербурге. В первый день голосования она посетила избирательный участок № 2237 на Таврической улице, передает ТАСС.

Участок, на котором спикер Совфеда отдала свой голос, прикреплен к ней по месту регистрации. Матвиенко традиционно посещает родной город, чтобы проголосовать там.

Глава ЛНР Леонид Пасечник также проголосовал на выборах главы государства. Он опубликовал видео с избирательного участка и отметил, что голосование является значимым геополитическим событием для региона.

Кроме того, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отдал свой голос на выборах. Он рассказал, что на избирательном участке встретил немало желающих голосовать. По его словам, это легко объясняется тем, что жители ДНР впервые участвуют в выборах лидера государства.

Также сообщалось, что глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов отдали свои голоса на выборах президента. В пресс-службе военного ведомства рассказали, что они проголосовали на одном из избирательных участков Южного военного округа вместе с бойцами Объединенной группировки войск.