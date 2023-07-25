Матвиенко призвала расследовать гибель военкора Журавлева

Фото: СФ РФ

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о гибели военного корреспондента Ростислава Журавлева, сообщает РИА Новости. В ходе пресс-конференции она призвала расследовать обстоятельства смерти журналиста, а также выразила свои соболезнования его родным и близким.

Ростислав Журавлев погиб в районе населенного пункта Пятихатки в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, который спикер Совфеда охарактеризовала как подлый акт со стороны Киева. Отмечается, что для нанесения удара использовались кассетные боеприпасы. Матвиенко подчеркнула, что ответственность за гибель военкора лежит не только на Украине, но и на США.

Мы видели, что ООН осудила это подлое убийство. ЮНЕСКО также высказала жесткое осуждение, потребовала расследовать, как это могло произойти. Это важно, но не менее важно, чтобы за этим словами последовали конкретные действия, — заявила она.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак ранее заявил, что организация осуждает атаку, в ходе которой погиб журналист. Он подчеркнул, что ООН выступает против любых нападений на представителей прессы. С аналогичным заявлением также выступили в Международной федерации журналистов. Ее представители призвали установить все обстоятельства смерти Журавлева.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по факту гибели журналиста в зоне проведения специальной военной операции. По данным следствия, Вооруженные силы Украины целенаправленно наносили удары по группе военкоров.