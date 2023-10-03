Матвиенко призвала прекратить душить регионы многомиллиардными штрафами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко

Контрольно-надзорные органы после того, как правительство наложило мораторий на проверки, начали это делать с двойным упорством, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по бюджету. Трансляцию заседания велась телеканалом «Вместе-РФ». Она отметила, что следует отказаться от практики многомиллиардных штрафов, и потребовала прекратить душить ими муниципалитеты.

Что касается контрольно-надзорных органов, то наложен мораторий на их проверки. Так они теперь с двойным упорством занялись проверкой муниципальных органов власти, начали их душить и накладывать опять финансовые обязательства, понимая, что и время не то, и денег-то нет, — сказала Матвиенко.

Она привела в пример тувинское предприятие, на которое Росприроднадзор наложил штраф в размере 18 млрд рублей. При этом поинтересовалась, есть ли у кого-нибудь в голове «что-нибудь, кроме трухи», и предложила искать другой выход.

Ну у кого-нибудь в голове есть вообще что-нибудь, кроме трухи?! Ну как это может быть? Там предприятие столько само не стоит. Значит, останавливается, закрывается, безработица, — объяснила она последствия подобных штрафов.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов после случая с отравлением сидром и возникших в связи с этим дискуссий о тотальном контроле производителей заявил, что мораторий на проверки бизнеса должен сохраняться. По его словам, тотальный контроль не будет эффективным, если в основе своей не устраняются коррупционные факторы.

По мнению юриста Александра Хаминского, на рост числа уголовных дел по экономическим статьям в отношении российских предпринимателей во многом оказали влияние пандемия коронавируса и санкции Запада. Он уверен, что в этих условиях бизнесу зачастую приходится идти на различные уловки, которые иногда сопряжены с нарушением закона.