Матвиенко призвала пересмотреть участие РФ в невыгодных для РФ соглашениях Матвиенко: необходимо денонсировать невыгодные для РФ международные соглашения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам выявить устаревшие и невыгодные для России международные соглашения. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, необходимо найти соглашения, дающие привилегии «враждебным странам», и подготовить их к денонсации.

Соглашения, которые дают односторонние привилегии, преимущество враждебным, я уже не говорю недружественным, просто враждебным странам, — сказала она.

В среду, 6 марта, Совет Федерации одобрил законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Межправительственное соглашение между СССР и Британией было подписано в Москве 25 мая 1956 года. Согласно документу, британским рыболовным судам разрешался промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова и вдоль побережья острова Колгуев. Соглашение также позволяло судам свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.

В сопроводительных документах к законопроекту указано, что соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность и не приносит дохода в российскую казну. Там же отмечается, что денонсация соглашения не вызовет внешнеполитических последствий для Москвы, учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с РФ.

Ранее дипломат Владимир Барбин заявил о дискриминации российских рыбаков со стороны властей Фарерских островов. По его словам, РФ не намерена жертвовать интересами своих граждан ради сохранения соответствующего соглашения.