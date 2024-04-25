Матвиенко призвала наказывать ругающих РФ из-за рубежа соотечественников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым наказывать россиян, которые покинули страну и отрицательно высказываются в ее адрес, желая поражения. В интервью РИА Новости она подчеркнула, что такое поведение соотечественников непростительно.

Я считаю, что они должны быть строго привлечены к ответственности, если они вернутся, за их деяния. Такие вещи нельзя прощать, — сказала спикер верхней палаты парламента.

Матвиенко также упомянула россиян, которые покинули страну по разным причинам, в том числе по деловым или бытовым обстоятельствам. Она убеждена, что для таких людей нужно создавать все условия для их возвращения на Родину, если они не выступали против страны и не желали ей поражения.

Ранее президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков признался, что ему не жалко уехавших из России артистов. Он сравнил их с иммигрировавшей из СССР элитой и добавил, что эти люди посвятили свою жизнь Родине, даже находясь за ее пределами.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявил, что покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса, которые дискредитируют Вооруженные силы РФ из-за рубежа, ответят по закону за свои действия в случае возвращения. Он связал их позицию по отношению к Москве с попыткой угодить политике тех стран, где они находятся.