«Весь мир прослушивают»: Матвиенко об опасности iPhone для госслужащих Матвиенко посоветовала госслужащим не использовать iPhone в служебных целях для безопасности

Фото: Совет Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Госслужащим не следует использовать смартфоны iPhone в служебных целях ради национальной безопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости. По ее словам, это связано с тем, что несоюзные для РФ государства прослушивают «весь мир». В то же время в СФ запрета на технику Apple нет, но на закрытых заседаниях запрещены любые телефоны, отметила она.

Почему отказываться от iPhone? По крайней мере точно нельзя использовать в служебных целях, потому что наши «непартнеры», так скажу, весь мир прослушивают, и это уже давно доказано, и это никто не отрицает, что такая возможность есть. И с точки зрения безопасности и государственной, и личной, если хотите, безопасности, конечно, это уже представляет определенную угрозу, — заявила Матвиенко.

При этом она считает, что полностью отказаться от iPhone в России станет возможно тoлько тогда, когда собственное производство станет достаточно конкурентоcпособным.

Ранее Ростех запретил использование смартфонов iPhone и другой техники компании Apple на всех своих предприятиях. Данные меры были введены после появления информации о взломе и прослушке американской разведкой iPhone российских дипломатов.

До этого стало известно, что сотрудникам Министерства промышленности и торговли России также будет запрещено использовать на рабочем месте мобильные устройства Apple, произведенные в США. Соответствующее решение приняли также в Минфине, Минцифры и Минэнерго.