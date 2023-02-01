Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках до окончания СВО

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам обратиться в правительство с предложением наложить мораторий на действие закона о госзакупках до завершения специальной военной операции на Украине. По ее словам, которые приводит ТАСС, это позволит регионам быстрее принимать решения по строительству инфраструктуры, а также социальных и иных объектов.

Давайте поручим Николаю Андреевичу Журавлеву обратиться в правительство [с предложением] на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий [на закон о госзакупках] и дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и иных объектов, — заявила Матвиенко.

Ранее СКБ «Контур» провело исследование, выяснив, что снижение прозрачности госзакупок больше не позволяет проводить их содержательный анализ. Данные третьего квартала 2022 года свидетельствуют о сокращении количества тендеров и участников в закупках как государства, так и госкомпаний. Результат может быть вызван перетоком части закупок в невидимый для государства сектор или же снижением интереса бизнеса к госзаказу из-за ужесточения требований и неконкурентных закупок. Принцип цифровизации закупок для повышения их прозрачности и эффективности, в сущности, отменен.

Сокращение числа поставщиков может объясняться и снижением интереса бизнеса к госзаказу: часть компаний испытывают трудности из-за проблем с логистикой и расчетами и не смогли изменить прежние цепочки поставок, а также не могут гарантировать выполнение обязательств по твердой цене и отказываются заключать крупные контракты, так как цены на товары, работы и услуги постоянно меняются.