Матвиенко предложила ввести акцизы на медицинский спирт в России

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Недавние обыски Федеральной службы безопасности (ФСБ) у производителей и оптовиков показали, что 40% медицинского спирта в России может идти на производство алкогольных напитков, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодной встрече с статс-секретарями-замминистрами. Поэтому, сообщает РИА Новости, она высказалась за скорейшее внесение в Госдуму законопроекта об установлении акцизов на медицинский спирт.

Напоминаю также про акцизы про медицинский спирт. Минфин разрабатывал соответствующий законопроект. Мы изначально говорили, что надо учесть механизм субсидирования для добросовестных производителей фармацевтический продукции. Подключился Минздрав. Решения до сих пор нет, — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда выразила недоумение, что проект до сих пор не поступил в парламент. Она выразила подозрение, что на это влияет некое лобби, которое «сильнее власти», призвала избавиться от него и довести дело до конца.

О том, что сотрудники ФСБ провели обыски на крупнейших предприятиях по производству пищевого и медицинского спирта в нескольких российских регионах, сообщалось ранее. Обыски прошли в компании «Брынцалов — А», основанной экс-кандидатом в президенты Владимиром Брынцаловым, а также в «Росбио» и «Флоре Кавказа». Следственные мероприятия проходят у оптовых закупщиков. Разбирательство ведется по делу о нелегальном обороте спирта.