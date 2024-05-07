Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в будущем сделать день инаугурации президента России выходным. По ее словам, которые приводит ТАСС, российские сенаторы могут выступить с подобной инициативой.

Мне кажется, можно подумать, не завтра, конечно, решать, но подумать. Раз в шесть лет можно себе это позволить, наверное, сделать этот день таким по-настоящему праздничным для людей, выходным днем, передвинув какие-то из длинных каникул, — отметила она.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что принципиальных изменений в пятой церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России не будет. При этом он отметил, что некие «новые нюансы» на мероприятии запланированы.

7 мая в Кремле прошла церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Торжественная церемония началась незадолго до полудня, когда в Георгиевский зал внесли государственный флаг РФ и личный штандарт главы государства. Затем в зале появился Путин. Он принес присягу стране и народу, после чего вступил в должность главы государства в пятый раз.

На церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец прибыл голливудский актер с российским гражданством Стивен Сигал. Кроме того, присутствовали ведущая Юлия Барановская, депутат Николай Валуев и певец SHAMAN. Всего на церемонию пригласили 2600 человек.