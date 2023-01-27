«Воля человека сильнее оружия»: Матвиенко о снятии блокады Ленинграда Матвиенко поздравила петербуржцев с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Фото: СФ РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила петербуржцев с 79-й годовщиной освобождения Ленинграда от фашистской блокады: ее обращение опубликовано на сайте Совфеда. Матвиенко пожелала петербуржцам благополучия, здоровья и добра и подчеркнула, что дата 27 января 1944 года вошла в историю России под знаменем героизма и самопожертвования.

Мужчины и женщины, старики и дети, несмотря на интенсивные вражеские бомбардировки и артобстрелы, голод и холод, в тяжелейших условиях осады продолжали жить и работать. Ленинград не сдался и выдержал самую длительную в истории блокаду. Немецким войскам так и не удалось войти в город. Весь мир увидел, что воля человека сильнее оружия, — подчеркнула глава Совфеда.

Ранее губернатор города Александр Беглов предложил жителям города «проникнуться эмоциями» дня освобождения Ленинграда от блокады, опубликовав в своем Telegram-канале подборку фотографий и документов, датированных 27 января 1944 года. Он поздравил петербуржцев с днем полного освобождения от блокады и пожелал здоровья ветеранам и блокадникам.

Городской суд Санкт-Петербурга до этого признал блокаду Ленинграда во времена Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза. Таким образом, был удовлетворен соответствующий иск прокуратуры. В рамках расследования были установлены факты сознательного разрушения города немецко-фашистскими захватчиками, истребления мирных жителей и массированных бомбежек.