Матвиенко поручила уравнять выплаты мобилизованным гражданам

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Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила систематизировать единовременные выплаты мобилизованным россиянам. По ее словам, нужно снять эту финансовую нагрузку с регионов. Кроме того, Матвиенко обратила внимание на рост стоимости снаряжения, в частности бронежилетов, передает РБК.

Цены на снаряжение для мобилизованных выросли, непонятны основания для этого, — заявила глава Совфеда.

О повышении стоимости снаряжения ранее заявляла сенатор Людмила Нарусова. По ее словам, в январе бронежилеты стоили семь тысяч рублей. Сейчас цена достигла уровня 135 тысяч. Нарусова сказала, что ФАС необходимо разобраться в этой ситуации. Она возмутилась тем, что мобилизованные не обеспечиваются бронежилетами.

Комитету по обороне поручено мониторить ситуацию.

Ранее пресс-секретарь главы Крыма Денис Железняков рассказал о закупке и выдаче новых бронежилетов мобилизованным. Он отметил, что все вопросы, касающиеся амуниции для призывников, будут контролироваться властями полуострова. По словам Железнякова, данный вопрос взял на контроль глава Крыма Сергей Аксенов.

До этого канал «Осторожно, новости» сообщал, что родственники мобилизованных, которых в ближайшее время должны отправить в Херсонскую область, пожаловались на качество бронежилетов.