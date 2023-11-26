Матвиенко попросила сенаторов фильтровать речь Матвиенко призвала сенаторов разделять личное мнение и официальные заявления

Фото: СФ РФ

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании обратилась к коллегам с просьбой на публичных выступлениях указывать, где их личное мнение, а где — официальная позиция члена СФ, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. По его словам, пожелание спикера последовало за высказыванием сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой, которая предложила переориентировать россиянок с получения образования на роды.

Председатель Совета Федерации сказала: если вы высказываете свое личное мнение — говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор. Потому что в данном случае позиция одного сенатора ложится тенью на Совет Федерации, который с этой позицией не согласен, — сказал источник.

Павлова объяснила свою позицию тем, что молодые россиянки сегодня ориентированы на получение образования и создание карьеры. Но в результате женщина, не реализовавшая себя к 40 годам как мать, «не знает, что такое домашний очаг», говорила сенатор.

С такой точкой зрения категорически не согласилась член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Она отметила, что уровень образования женщины важен для экономики страны. Пилипенко уточнила, что образованность влияет на общественное здоровье, а от грамотности напрямую зависит развитие экономики. Кроме того, по ее словам, отказ женщины от образования и возможности карьерного роста будет означать, что и семья в целом тоже не будет стремиться к достижению успеха.