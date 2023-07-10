Матвиенко передала Си Цзиньпину послание от Путина

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента России Владимира Путина, передает ТАСС. Делегация Федерального собрания находится с визитом в Китае. Он проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем, он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам, — сказала спикер Совфеда.

В начале июля в Пекине прошла встреча главы Минобороны Китая Ли Шанфу с главкомом ВМФ России Николаем Евменовым. Военачальники обсудили сотрудничество в оборонном деле двух государств и совместный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе. Ли Шанфу выразил надежду, что ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМФ РФ будут часто проводить совместные патрули и учения.

Ранее китайский журналист Сюй Хайюнь в своей статье предупредил страны Европы и мира о расплате за развитие конфликта между Украиной и Россией, который провоцирует НАТО. Он отметил, что из-за обострения противостояния на планете наступили продовольственный и энергетический кризисы. Если такая тенденция продолжится, то неизбежно появятся новые последствия, добавил Сюй Хайюнь.