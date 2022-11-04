Матвиенко: патриотизм и человеколюбие имеют особую ценность для россиян

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Патриотизм и человеколюбие имеют для россиян особую ценность и являются стрежнем генетической памяти народа, написала в поздравлении с Днем народного единства спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она призвала к консолидации общества для сохранения суверенитета России и ее наследия.

Сенатор напомнила согражданам о подвиге ополченцев во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, позволившем освободить Москву от польских интервентов, положить конец смутам и спасти государство от распада. По ее словам, своими героическими поступками предки завещали россиянам заботиться об Отечестве и беречь его.

В настоящее время для защиты суверенитета страны, сохранения ее культурного и природного наследия необходима консолидация всего общества и духовное единство граждан, подчеркнула Матвиенко.

Патриотизм, человеколюбие и созидание имеют для россиян особую ценность. Они передаются из поколения в поколение, являются прочным стержнем нашей генетической памяти. Только объединив усилия, мы сможем достичь поставленных целей, решить стратегически важные задачи во имя торжества правды и справедливости, укрепления и процветания Отчизны, — написала она.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 56% россиян уверены в сплоченности российского общества и наличии в нем народного единства. Этот показатель стал максимальным за весь период исследований, превысив значения 2015 и 2017 годов, когда о народном единстве сообщили 54% опрошенных. 49% респондентов считают, что за последний год народное единство в стране усиливалось.