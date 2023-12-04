Матвиенко исключила запрет абортов в России Матвиенко: государство точно не пойдет по пути запрещения абортов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко

Государство точно не пойдет по пути запрещения абортов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, которое приводит РИА Новости, никакие запреты и никакое давление не могут решить проблему абортов.

Уверена, никакие запреты, никакое давление не могут решить проблему абортов. Государство точно не пойдет по пути запрещения абортов, — сказала она.

Ранее депутаты Законодательного собрания Нижнего Новгорода предложили ввести запрет абортов в частных клиниках на всей территории России. Соответствующее предложение парламентарии решили направить на рассмотрение в Государственную думу. Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова при этом заявила, что инициатива российских регионов по ограничению процедур по прерыванию беременности прорабатывается на федеральном уровне. По ее словам, субъекты РФ один за другим принимают соответствующие решения для поддержки семей с детьми.

Согласно результатам опроса, опубликованных на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), большинство россиян (65%) выступили против полного запрета абортов в стране. Позитивно к идее отнеслись только 27% респондентов. Помимо этого, 42% россиян высказались против исключения абортов из списка услуг в частных клиниках, поддержали инициативу 41%. Также 61% респондентов не согласились с исключением прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), а 24% — одобрили данную идею.