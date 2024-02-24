Матвиенко отреагировала на смерть председателя Верховного суда Лебедева Матвиенко: Лебедев был человеком высочайшего профессионального уровня

Председатель Верховного суда Вячелав Лебедев был профессионалом своего дела, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, которые приводятся в Telegram-кананле палаты, Лебедев внес неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения.

Это был человек высочайшего профессионального уровня, глубоко понимающий саму суть права и правосудия, значение их для общества, для государства. Долгие годы возглавляя судебные органы, Верховный суд, работая как ученый-юрист, Вячеслав Михайлович внес неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения, — говорится в сообщении.

24 февраля на сайте Верховного суда РФ подтвердили информацию, что Вячеслав Лебедев ушел из жизни в возрасте 80-лет. По информации Mash, Вячеслав Лебедев скончался в больнице после длительной болезни. Владимир Путин также выразил соболезнования родным и близким Вячеслава Лебедева, а также всему судейскому сообществу, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Стало известно, что временным руководителем Верховного суда РФ назначен первый зампредседателя Петр Серков. Он будет исполнять эти обязанности до назначения нового главы. В ближайшее время высшая квалификационная коллегия объявит об открывшейся вакансии, на которую могут претендовать все желающие.