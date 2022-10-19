Матвиенко отчитала опаздывающих на заседания сенаторов Матвиенко отчитала опаздывающих на заседания сенаторов и пригрозила им наказанием

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике сенаторов, опаздывающих на заседания. По ее словам, которые приводит РИА Новости, нынешняя ситуация «не позволяет вести себя расслабленно». Также она поручила комитету СФ по регламенту продумать «меры ответственности и привлечения к наказанию».

Некоторые сенаторы позволяют себе опаздывать, являться на 15, 10, 20 минут позже. В большинстве коммерческих фирм фиксируется время прихода на работу сотрудников, и тех, кто опаздывает, лишают премии и принимают другие меры понуждения, — заявила Матвиенко.

19 октября Матвиенко предложила разделить заседание Совфеда на две части. Вторую она предложила провести после встречи российского президента Владимира Путина с Советом безопасности РФ. Возражений при этом не последовало — решение утверждено.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заседание Совбеза, которое пройдет 19 октября под предводительством президента страны Владимира Путина, носит плановый характер. По его словам, на нем будут обсуждаться вопросы миграционной политики страны, а также другие запланированные ранее темы.