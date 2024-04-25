Матвиенко оценила возможность «закручивания гаек» после «Крокуса» Матвиенко: у властей России нет планов по «закручиванию гаек» после «Крокуса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл»

Решение ужесточить законодательство после атаки террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» не должно приниматься под давлением, заявила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Сенатор добавила, что в России нет планов по «закручиванию гаек».

Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо, — сказала Матвиенко.

По ее словам, власти не планируют ужесточать законодательство, так как Россия настроена на развитие. Подытоживая, Матвиенко назвала информацию о «закручивании гаек» домыслами.

В результате теракта, произошедшего 22 марта, погибли 145 человек, пострадал 551. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего, арестованы 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя террористического акта.

Президент России Владимир Путин 24 апреля обратился к участникам международной встречи по безопасности по видеосвязи. Глава государства подчеркнул, что никто не должен уйти от справедливого возмездия в вопросе теракта в «Крокусе». Президент добавил, что специалисты продолжают расследование этого «подлого преступления».