Матвиенко оценила возможность возобновления диалога России и Запада Матвиенко: диалог с Западом может возобновиться после завершения спецоперации на Украине

Валентина Матвиенко / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что допускает возобновление диалога между Россией и Западом. Возобновиться он может после завершения спецоперации на Украине, отметила она в беседе с «Известиями».

Думаю, что шанс возобновить диалог будет, когда мы завершим специальную военную операцию — а я ни на минуту не сомневаюсь, что она будет завершена успешно, — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что Россия остаётся открытой для диалога.

Но не по придуманным кем-то правилам, а на основе международного права, взаимного уважения. К диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте, — пояснила спикер Совфеда.

Ранее стало известно, что Валентина Матвиенко рассказала, как Россия отреагирует на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. По её словам, в военном плане реакция Москвы будет соразмерной присутствию Альянса на территории этих двух государств. Вступление же их в НАТО негативно скажется на политическом состоянии Европы, считает Матвиенко.