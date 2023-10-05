Матвиенко оценила уровень суверенности образования России Матвиенко: главные работы по обеспечению суверенного образования РФ завершены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главная часть работ по обеспечению суверенного образования в России завершена, написала в личном блоге председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В тексте, приуроченном к Дню учителя, отмечается, что суверенное образование в современных условиях глобальной турбулентности приобретает стратегическую важность.

Считаю, что главную часть работы по обеспечению суверенитета в области образования мы уже завершили. Я имею в виду восстановление единого образовательного пространства: единые государственные образовательные стандарты, единые общеобразовательные программы, восстановление контроля государства и общества над разработкой и выпуском учебников, — поведала Матвиенко.

По мнению спикера СФ, без суверенного образования Россия не сможет «сохранить себя как государство-цивилизацию». Также в отсутствии данного фактора возрастет риск оказаться «зависимым от других государств в самом главном — воспитании молодых поколений», Последнее приведет к превращению России во «второстепенную державу», считает Матвиенко.

Политик заявила, что только крепкая национальная система образования позволит России сделать качественный скачок в научном, технологическом и экономическом развитии. Успех в этом деле зависит в том числе от личности педагога, уровня его подготовки и вовлеченности в образовательный процесс.

Ранее замглавы Министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что новую систему высшего образования внедрят в вузах с 1 сентября 2025 года. По его словам, к этому времени в стране разработают новые федеральные образовательные стандарты.

До этого стало известно, что в российских вузах ощутимо выросли цены на обучение. Заметнее всего подорожание на медицинском направлении. Так, стоимость учебы на первом курсе по специальности «лечебное дело» в московском университете имени Сеченова выросла сразу на 235 тысяч рублей.