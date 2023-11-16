Матвиенко оценила попытки Запада «вбить клин» между РФ и Центральной Азией Матвиенко: Западу не удастся встать между Россией и Центральной Азией

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко

Попытки США и Европы вбить клин между Россией и странами Центральной Азии не увенчаются успехом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым на полях осенней сессии МПА СНГ. По ее словам, которые приводит ТАСС, Москву связывает «очень многое» с центральноазиатскими партнерами.

Мы хорошо знаем, что и Америка, и Европа пытаюсь вбить клин между Россией и государствами Центральной Азии, прилагают для этого огромные усилия. Но я думаю, никому не удастся это сделать. Потому что действительно нас связывает очень многое, чем мы дорожим, — сказала она.

Ранее сообщалось, что американская делегация во главе с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональдом Лу посетила Казахстан, Узбекистан и Индию с 4 по 11 ноября. Целью визитов в американском внешнеполитическом ведомстве назвали налаживание стратегического партнерства.

До этого стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон посетил Казахстан и Узбекистан с целью укрепления энергетической безопасности страны. Обе эти центральноазиатские страны богаты энергоресурсами и являются одними из главных поставщиков урана.