Матвиенко высказалась о перспективе полного закрытия границ России Матвиенко: власти России не собираются закрывать границы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские власти не собираются закрывать границы и запрещать россиянам ездить по миру или возвращаться в РФ уехавшим соотечественникам, сообщила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор назвала Россию открытой страной.

Мы не собираемся закрывать страну или запрещать людям ездить по миру. Это их право. Вот когда они ездят по миру, когда они видят, они возвращаются домой и говорят: а у нас все-таки лучше, — сказала Матвиенко.

Ранее стало известно, что власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они прекратят работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.

До этого Россия ввела санкции и запретила въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. В МИД РФ отметили, что поводом для этого послужила враждебная политика прибалтийских государств, в том числе гонения на русскоязычное население, кампания по массовому сносу советских памятников, героизация нацизма и накачивание Киева вооружением.