Матвиенко оценила перспективы победы России в СВО Матвиенко: у России есть все необходимое для победы в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Победа России в специальной военной операции неизбежна, заявила в своем блоге председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В публикации, посвященной двухлетию начала СВО, отмечается, что Москва, в отличие от оппонентов, имеет все необходимое для этого — от четко работающей экономики и эффективной армии до прочной консолидации общества. Она также указала на динамику роста ВВП в 2023 году, который достиг 3,6%, что вдвое выше показателей развитых стран.

В военном противоборстве с украинскими неонацистами мы должны рассчитывать в первую очередь на себя. Все необходимое для победы у нас есть: четко работающая экономика, умело и храбро сражающаяся армия, прочная консолидация общества, патриотический настрой народа. Такого сочетания факторов у наших противников нет. И потому наша победа неизбежна, — написала спикер.

Матвиенко добавила, что Россия «уверенно продвигается» к достижению технологического суверенитета и лидерству в областях, «определяющих облик современной промышленности». Все это происходит «в прочной связке с надежным обеспечением оборонных потребностей страны», подчеркнула политик. По ее мнению, названные факторы означают выход государства на оптимальное сочетание госрегулирования с рыночными механизмами, и главным остается «совершенствование выстроенной системы».

Кроме того, спикер назвала успехом провал контрнаступления Вооруженных сил Украины и захват стратегической инициативы российскими военными. Матвиенко указала, что РФ открыта для мирного урегулирования, но при условии, что результатом станет «надежное обеспечение безопасности страны и ее граждан».

Валентина Матвиенко заявляла, что запись в трудовой книжке о работе человека в Донбассе должна помогать россиянам продвигаться по карьерной лестнице. По ее словам, необходимо, чтобы граждане считали работу в новых регионах России престижной и почетной. Для этого нужны определенные стимулы, отмечала она.