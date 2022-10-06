Матвиенко: Украина не ответила на предложение России о переговорах Матвиенко: Украина не ответила на предложение России о переговорах из-за несвободы в решениях

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Власти Украины не отреагировали на предложение России сесть за стол переговоров, так как Киев не свободен в принятии решений, предположила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Выступая на саммите G20, она подчеркнула, что такие обстоятельства иллюстрируют суть всего происходящего сейчас на Украине, передает ТАСС.

Понятно, что реакции (на приглашение сесть за стол переговоров. — NEWS.ru) нет. Потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без ее хозяев, принимать какие-то решения. Это еще раз вскрыло суть всего происходящего на Украине, — отметила Матвиенко.

В начале своего выступления Матвиенко предложила провести переговоры парламентов России и Украины. Она подчеркнула, что Москва выступает за мирное, политическое урегулирование украинского кризиса. Матвиенко отметила, что Москва неоднократно предлагала Киеву диалог. В Стамбуле были почти достигнуты договоренности, но Украина решила от них отказаться, отметила спикер СФ. По мнению сенатора, киевские власти могли это сделать, «находясь под внешним управлением».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предположил, что жизнь может заставить украинского лидера изменить позицию. По его словам, диалог сторон зависит от хода спецоперации, если РФ достигнет значимых результатов, то у Украины просто не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров.