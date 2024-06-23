Матвиенко обратилась к ремесленникам всей России Матвиенко: продвижение художественного ремесла относится к важным госзадачам

Фото: СФ РФ

Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко по случаю Дня народных художественных промыслов обратилась ко всем причастным к этой дате. Она подчеркнула, что возрождение, развитие и продвижение народного ремесла является одной из важных для государства задач. Сообщение спикера опубликовала пресс-служба СФ.

Художественные промыслы и ремесла заключают в себе историко-культурный опыт нашего многонационального народа. Их возрождение и развитие, продвижение продукции на внутренние и внешние рынки являются одной из важных государственных задач, — указано в сообщении Матвиенко.

Она добавила, что Россия сохранила многообразие ремесел и самобытность творчества, которым страна гордится. Матвиенко пожелала всем мастерам РФ добра, благополучия и успехов.



Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил выводить российскую культуру на китайские, индийские, бразильские, европейские и американские рынки. По его словам, он уже не раз предлагал коллегам из Китая, Индии, ЮАР и стран Персидского залива собрать своих продюсеров и сделать так, чтобы культура в их странах начала приносить деньги.

Швыдкой отметил, что нужно создать рабочий рыночный механизм. По его убеждению, России сегодня есть, что сказать миру.