Матвиенко назвала условия переговоров России и Украины Матвиенко: переговоры с Украиной возможны только с учётом условий РФ и их неизменности

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко

Переговоры России и Украины возможны только с учётом всех ранее заявленных российских условий, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, которые приводит ТАСС, об «уговорах» украинской стороны на переговорах речь при этом не идёт.

Переговоры возможны только с учётом наших условий, которые мы определили, и неизменности этих условий, — подчеркнула Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон «только подливает масла в огонь» и поставками оружия на Украину отбивает у Киева желание возвращаться к мирным переговорам с Москвой. Он также отметил, что Россия чётко озвучила требования по Украине, но украинские власти предпочитают переговорам «другой вариант» под влиянием западных кураторов. При этом он не исключил возможность встречи Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским при наличии соответствующего документа.