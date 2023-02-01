Матвиенко назвала ключевое условие переговоров с Украиной Матвиенко: Россия согласна на переговоры с Украиной, если увидит готовность Киева к ним

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Россия согласна вести переговоры по ситуации на Украине, если Киев продемонстрирует реальную готовность к диалогу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также отметила, что на украинские власти в этом вопросе могли бы повлиять США, если бы были заинтересованы в завершении конфликта, передает ТАСС.

Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры. Но если киевский режим будет готов к реальным переговорам, мы этого не видим, — сказала Матвиенко.

Он добавила, что Вашингтон при желании может «за сутки посадить Киев за стол переговоров», однако американские власти заинтересованы в продолжении конфликта и его эскалации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден мог бы быстро положить конфликт украинскому конфликту. Для этого ему фактически нужно отдать соответствующее распоряжение Киеву. Таким образом он прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа, заявившего, что он, если бы находился у власти, урегулировал бы ситуацию в 24 часа.