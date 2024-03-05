Матвиенко назвала главные качества россиянок Матвиенко: милосердие и отзывчивость важны для поддержки бойцов СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко

Милосердие и отзывчивость — качества россиянок, которые в настоящее время очень важны для поддержки участников специальной военной операции, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС с церемонии награждения лауреатов премии «По зову женского сердца». Спикер верхней палаты парламента также вручила награду в номинации «Память сердца» заместителю председателя женсовета Северного флота, волонтеру Наталье Спириной.

Говоря о духовных основах нашей культуры, нельзя не сказать о милосердии, сострадании, отзывчивости. Это то, что всегда отличало российских женщин. Сегодня эти глубинные качества как никогда важны для поддержки участников специальной военной операции, — сказала Матвиенко.

Ранее заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, обращаясь к женщинам накануне Международного женского дня 8 Марта, призвала не откладывать радость материнства и назвала его самой большой привилегией. На Всемирном фестивале молодежи в Сочи она заявила, что матерями нужно становиться вовремя, а не тогда, когда следует быть уже бабушками и дедушками.

По словам Яровой, у нее никогда не было конфликта между материнством и работой. Более того, по ее мнению, дети очень помогают в карьере и стимулируют достигать вершин.