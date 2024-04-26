В России выявили предпосылки для «демографической весны» Матвиенко: в России есть все предпосылки для «демографической весны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России можно переломить ситуацию с рождаемостью, есть все предпосылки для «демографической весны», заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ, которое транслируется на сайте Совета Федерации. Она напомнила, что мировые эксперты прочили стране «крах экономики», но Россия вышла на «уверенный экономический рост».

Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать все, чтобы у нас началась «демографическая весна», — заявила она.

Социолог Игорь Белобородов ранее заявил, что средний показатель рождаемости на одну семью должен составлять не менее четырех детей, чтобы страна выбралась из демографической ямы. По его словам, в отдаленной перспективе это даст возможность преодолеть демографический разрыв. Он также отметил, что в силу низкой рождаемости в 1990-е годы прослойка населения репродуктивного возраста сокращается.

До этого сенатор Евгений Савченко заявил, что одним из способов «спасти Россию от вымирания» может стать новое ежемесячное родительское пособие. Он предложил ежемесячно выплачивать семьям по 50 тысяч рублей на ребенка, начиная с третьего месяца беременности и до достижения ребенком возраста 2,5 года.