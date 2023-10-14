«Есть хорошая база»: в СФ раскрыли позицию Моди по визиту Путина в Индию Матвиенко: Моди был бы рад принять Путина в Индии

Фото: council.gov.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди с радостью примет президента России Владимира Путина, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, которые приводит РИА Новости, у взаимоотношений двух стран хорошие перспективы.

В целом, вы знаете, такой позитивный фон российско-индийских отношений, в том числе во многом благодаря взаимодействию наших лидеров: Владимира Владимировича Путина и господина Моди, которые находятся в постоянном рабочем контакте: и очном, и телефонном разговоре. Господин Моди сказал, что рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии. Полагаю, что у нас есть хорошая база и хорошая масштабная перспектива, — сказала Матвиенко.

Ранее вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин рассказал, что взаимодействие России и Индии основано на экономической выгоде. В частности, Нью-Дели был и остается одним из постоянных покупателей российской нефти и оружия. В будущем, считает политолог, партнерство стран продолжит развиваться и в энергетике, и в строительстве транспортной инфраструктуры. Кроме того, России и Индии выгодно сотрудничество в космической сфере, учитывая, что недавно индийская станция Chandrayaan-3 передала первые данные с поверхности Луны.