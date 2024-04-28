Матвиенко и Володин оценили идею ПАСЕ деколонизировать Россию Матвиенко: призывающая деколонизировать РФ ПАСЕ является никчемной структурой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), принявшая резолюцию с призывом «деколонизировать Россию ради ее демократизации», является никчемной и русофобской структурой, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин». Председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что организация была создана Вашингтоном и Брюсселем, чтобы контролировать политику в Европе. Журналист опубликовал фрагмент беседы в своем Telegram-канале.

Так, по словам Матвиенко, ПАСЕ является пустой, никчемной, ангажированной и русофобской структурой. Она посоветовала европейским политикам открыть учебники истории, чтобы освежить свою память.

Это уже ядовитая русофобия — они уже не знают, что сказать, что придумать. А, конечно, в мечтах у них давно — и они это не скрывают — развалить Россию, разделить ее на отдельные части, с тем чтобы потом как раз прийти колонизировать Россию и быть хозяевами нашей страны, — сказала она.

Володин в свою очередь указал, что главная задача ПАСЕ — удерживать политические повестки Вашингтона и Брюсселя в странах Европы. По его мнению, эта структура давно перестала решать какие-либо вопросы, а «занимается исключительно политиканством и несет вред обществу».

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Украина и ее западные союзники однозначно будут тестировать Россию «на слабо». По его словам, для Москвы сейчас главное — это «слабо» никогда не показать. Представитель Кремля добавил, что российская сторона должна поддержать нынешнюю динамику в зоне проведения специальной военной операции.