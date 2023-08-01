Матвиенко анонсировала масштабное обновление Совета Федерации Матвиенко: Совфед обновится на 40% в сентябре

Фото: kremlin.ru

Валентина Матвиенко

Состав Совета Федерации обновится на 40% после сентябрьских выборов, заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным, ее слова приводит пресс-служба Кремля. Она также поблагодарила главу государства за поддержку как Совфеда, так и региональных парламентов.

В сентябре будет проходить единый день голосования: будут избираться 20 губернаторов, 26 законодательных собраний. Состав сенаторов обновится примерно на 40% из состава сенаторов из этих регионов, — сказала Матвиенко.

Она отметила, что каждый сентябрь в Совфед «вливается новая кровь» — самые достойные и уважаемые люди из регионов. Их опыт позволяет законодателям более широко обсуждать любые вопросы и проблемы.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Запланировано свыше четырех тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти.

Ранее СМИ сообщали, что после проведения прямых губернаторских выборов в семи регионах России сменятся сенаторы от исполнительной власти. Речь идет об Ивановской, Омской, Орловской, Псковской, Смоленской областях, а также об Алтайском и Приморском краях. Там действующие члены Совфеда не вошли в «сенаторские тройки» кандидатов.