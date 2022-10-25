«Маски сброшены»: Затулин о признании персоной нон грата в Армении Депутат Госдумы Затулин: «вредителей» Еревану надо искать в Армении, а не в России

Фото: Konstantin Zatulin Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Константин Затулин в беседе с NEWS.ru прокомментировал запрет властей Армении на его въезд в республику из-за «наносящих ущерб стране» высказываний. Парламентарий посетовал на несправедливость этого решения и выразил надежду на то, что Министерство иностранных дел и посольство РФ сделают официальные запросы Еревану в связи со сложившейся ситуацией.

Кроме того, Затулин отверг обвинения в том, что допускал какие-либо неуместные высказывания, о чем говорилось в письме, подписанном начальником управления внешних связей парламента республики, и через которое российского парламентария проинформировали о введенных ограничениях.

Конечно же, все это связанно с желанием сорвать планирующиеся обсуждения, само по себе оно симптоматично и свидетельствует о новом курсе властей Армении. У меня, конечно, много друзей в Армении, но маски, безусловно, сброшены, хотя мое личное отношение к армянам и самой Армении при этом не поменялось. В данной ситуации можно было бы совершенно спокойно найти реальных вредителей внутри самой республики — таких, поверьте, хватает, но это никак не депутаты Государственной думы РФ и я в частности, — заявил Затулин.

Затулин предположил, что власти Армении могли так отреагировать на приглашение на заседание Лазаревского клуба председателя национального собрания Армении Алена Симоняна и его заместителя, а также министра иностранных дел страны Арарата Мирзояна. В ходе заседания клуба должен был подниматься вопрос об историческом прошлом российско-армянских отношений. Тему депутат назвал актуальной в связи с обсуждением в обществе необходимости Армении оставаться в ОДКБ или начинать двигаться в другом направлении.

Сегодня вечером состоится экстренное заседание Лазаревского клуба, где мы будем принимать решения, что делать дальше. Тем более, как я понимаю, проблемы далеко не только у меня, но и у других российских участников, о чем, кстати, нигде не говорится. Любопытно и то, что в сложившейся ситуации власти Армении не хотят обсуждать российско-армянские отношения. Наверное, для этого есть причины, и мы даже можем догадаться какие, — резюмировал Затулин.

В парламенте Армении не стали подробно комментировать ситуацию с Затулиным. При этом пресс-секретарь спикера парламента Цовинар Хачатрян подтвердила Sputnik Armenia, что письмо первому зампреду комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками о нежелательности его визита действительно было направлено.

Сам Затулин заявил, что 25 октября получил на официальную электронную почту письмо о «нежелательности» его приезда в Армению, добавив, что оценивает это как «оскорбительный шаг».