«Маски сброшены»: сенатор про овации эсэсовцу в парламенте Канады Сенатор Джабаров назвал позором чествование эсэсовца в парламенте Канады

Фото: Patrick Doyle/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чествование украинского ветерана-эсэсовца в канадском парламенте показывает, что неонацизм процветает, таким мнением с NEWS.ru поделился первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, Россия должна использовать эту ситуацию и рассказывать, что из себя представляет современная Украина.

Этот случай показывает, что все маски сброшены, и неонацизм процветает. Это позор Украине и нам обязательно надо это использовать, рассказывать в СМИ, в школах и университетах, что из себя представляет нынешний украинский режим, — уверен Джабаров.

Сенатор считает, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо опозорил своего отца, а президент Украины Владимир Зеленский, будучи евреем, стал «неонацистом».

Я считаю, что Джастин Трюдо сошел с ума, опозорил своего отца — известного в прошлом политика Канады. Зеленский — этнический еврей стал неонацистом, получается. Приветствовал, обнимал человека, который уничтожал людей на Украине, — подчеркнул он.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Канадские законодатели и премьер-министр страны Джастин Трюдо рукоплескали члену дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунку, которого пригласили в парламент в честь приезда украинской делегации во главе в президентом Владимиром Зеленским.

После случившегося Варшава потребовала извинений от Киева и Оттавы. Того же потребовал и глава канадского отделения одной из старейших еврейских общественных организаций «Бней-Брит» Майкл Мостин.

В ответ спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота взял на себя ответственность за приглашение и принес публичные извинения. Он заявил, что ни парламентарии, ни члены украинской делегации не знали, кого они будут чествовать.