Машины нарушителей ПДД предложили передавать армии Депутат Власов: автомобили нарушителей ПДД нужно передавать на нужды армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобили нарушителей правил дорожного движения нужно конфисковывать и передавать в собственность Минобороны России на нужды армии, заявил депутат Госдумы Василий Власов. Письмо с соответствующей инициативой он направил главе Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову. При этом Власов предложил не компенсировать владельцам стоимость машин, сообщает RT.

Прошу вас оценить целесообразность конфискации автомобилей у лиц, систематически нарушающих правила дорожного движения с целью последующей передачи в Министерство обороны РФ в одностороннем порядке без компенсационных выплат, — говорится в тексте письма.

С 1 марта вступят в силу ПДД для гироскутеров, моноколес и самокатов. Для них будет ограничена максимальная скорость до 25 километров в час, а на дорогах появятся новые знаки. Также по новым правилам на электросамокатах можно будет ездить по правому краю дороги, где разрешены максимальная скорость 60 километров в час и движение велосипедистов.