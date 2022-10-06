Mash: экс-военкома Хабаровского края вернули на прежнюю должность

Фото: khabarovsktv.ru

Юрий Лайко

Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко, ранее уволенного за ошибки при проведении частичной мобилизации, вернули на прежнюю должность, пишет Telegram-канал Mash. Официального подтверждения о данном назначении пока нет.

Военкома Хабаровского края, которого уволили за ошибки при проведении частичной мобилизации, <...> снова назначили на должность главы военного комиссариата Хабаровского края, — сказано в сообщении.

Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о том, что военный комиссар региона Юрий Лайко был отстранен от должности из-за невыполнения задач, поставленных президентом России. По его словам, за 10 дней с момента объявления частичной мобилизации повестки получили несколько тысяч жителей края, при этом около половины из них вернулись домой, поскольку не соответствовали критериям отбора для поступления на военную службу.

Впоследствии стало известно, что Лайко получил аналогичное назначение в Магаданской области, где должность военкома была вакантной с августа 2022 года. Сообщалось, что исполнять обязанности военного комиссара Хабаровского края будет полковник Вячеслав Макаров.