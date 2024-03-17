Марков назвал различие президентских выборов в России и на Украине Марков: в России президентские выборы прошли в срок и по закону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выборы президента России прошли по Конституции, в срок, как и положено, заявил член Общественной палаты РФ Сергей Марков NEWS.ru. По его словам, это отличает Москву и Киев, где выборы должны были пройти даже во время военного положения, однако этого не произошло.

Наши выборы — это воля народа России, когда даже в такой сложный период все должно быть строго по закону, по правилам. Это называется политическая стабильность, — пояснил собеседник издания.

Марков отметил, что голосование в течение трех дней становится нормой в большинстве стран. Такая форма появилась по результатам пандемии, но оказалась очень удачной, потому что это помогает, как и электронное голосование, повысить явку. Например, люди, которые хотят уехать на выходные, могут проголосовать заранее, плюс это снижает нагрузку на избирательную комиссию, добавил он.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова передавала, что президентские выборы прошли очень достойно. Она поблагодарила всех россиян за участие в таком важном для страны событии и подчеркнула, что недругам не удалось испортить процедуру голосования.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин занял первое место по результатам федерального ДЭГ без учета Калининграда с 87,4% голосов. Из данных Центризбиркома следует, что кандидат партии «Новые люди» на выборах президента Владислав Даванков оказался на втором месте, его поддержали 6,28% граждан.

Также стало известно, что глава РФ после обработки 100% протоколов в Донецкой и Луганской народных республиках лидировал на выборах. По обнародованным на тот момент сведениям, он набрал 95,23% и 94,12% голосов соответственно.