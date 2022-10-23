«Марка есть, а толку нет»: Силуанов призвал лучше регулировать рынок табака Силуанов призвал обеспечить усиленный контроль за рынком табака

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В России необходимо усилить контроль за оборотом табачной продукции, заявил в беседе с РБК министр финансов Антон Силуанов. По его словам, на рынке табака существует множество серых зон, за счет которых бюджет РФ теряет огромное количество денег. Он считает, что контролировать оборот табачной продукции необходимо по той же системе, что и с алкогольной продукцией.

Оборот табака — сфера, где еще много непрозрачных зон, включая серый импорт из соседних стран. Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше. <...> В табаке все по-другому. Да и должной ответственности за нарушения нет. Марка есть, а толку нет, — сказал Силуанов.

Также глава Минфина напомнил, что в 2022 году ведомство предложило несколько законопроектов, направленных на ужесточение контроля за табачной продукцией. Так, поступило предложение ввести лицензирование для производства и импорта табачной и никотиносодержащей продукции. При этом изготовители продукции должны будут регистрировать оборудование для производства.

Ранее сообщалось, что Россия подготовила список товаров первой необходимости, которые европейские фуры смогут беспрепятственно доставлять до места назначения. Кроме лекарств, овощей и молочной продукции, в него включены алкоголь, безалкогольная продукция, контрацептивы, табак, бытовая химия и музыкальные инструменты.