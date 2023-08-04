Мария Захарова высмеяла новые обвинения в адрес Трампа

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале сыронизировала по поводу обвинений в адрес Дональда Трампа о вмешательстве в выборы президента США 2020 года. Она отметила противоречие, что подобное запрещается даже американским гражданам.

Дожили, конечно. В американские выборы уже нельзя вмешиваться американским гражданам, — написала Захарова.

Ранее суд в Вашингтоне принял решение не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия в 2021 году. Политик будет освобожден под обязательство о явке и соблюдении законов. При этом сам Трамп заявил, что в случае признания его виновным, он сдастся. Прокуроры не настаивали на аресте бывшего американского лидера, отметив, что с Трампа нужно взять обязательство о явке по вызову и исполнении законов.

Ранее стало известно, что бывшему американскому лидеру предъявили новые обвинения по делу о вмешательстве в выборы по статьям «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав». Большое жюри присяжных согласились с привлечением политика к ответственности.