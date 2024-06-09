Захарова вскрыла истинную систему ценностей Запада Захарова: ЕС показал свою систему ценностей, отбирая у украинцев дома и работу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Запад использует Украину и ее граждан ради достижения своей «маниакальной» цели побороться с Россией, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Она привела в пример страны Евросоюза, которые сперва героизировали украинцев, а теперь стали выгонять их из домов и отбирать у них рабочие места.

Это целый комплекс того, как Украину и граждан Украины использует Запад в своей навязчивой, какой-то маниакальной идее с нами побороться. Поэтому кто об Украине на Западе думал? Никто не думал. Вы посмотрите на примере украинских граждан, которые оказались в Европе, в странах Европейского союза, — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание, что страны ЕС сперва романтизировали и героизировали украинцев, называя их мучениками. После начала военной операции им отдавали квартиры и дома, предоставляли рабочие места и платили пособия. Но на третий год конфликта ситуация значительно изменилась.

Что сейчас с ними происходит? Пособия забираются, рабочие места отнимаются, из домов выгоняют и вообще говорят о том, что это чуть ли не маргиналы теперь для стран Европейского союза. Вот вам уровень. Вот вам, опять же, так называемая шкала ценностей Запада, — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Норвегия планирует отправить на родину до тысячи украинцев, среди которых 370 мужчин призывного возраста. Они стали серьезным бременем для Осло. При этом в Министерстве юстиции скандинавского государства отметили, что украинцы не имеют права на предоставление убежища лишь по причине того, что им грозит отправка на фронт.