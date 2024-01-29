«Маразм крепчает»: Захарова о страхе Канады перед Трампом Захарова: Канада вмешивается в президентские выборы в США и запугивает саму себя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Власти Канады вмешиваются в президентские выборы в США и одновременно с этим сами себя «запугивают» развитием событий в соседнем государстве, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, в Оттаве боятся победы Дональда Трампа.

Маразм англосаксов крепчает. На днях премьер-министр Канады Джастин Трюдо создал рабочую группу <...>, которая будет заниматься исключительно размышлениями о победе Дональда Трампа. Типичное вмешательство в выборы, — написала она.

По мнению Захаровой, это уже принесло свои плоды, поскольку, по данным проведенных в Канаде социологических опросов, около двух третей граждан страны опасаются за будущее американской демократии в случае победы Трампа. При этом около половины респондентов считают, что США превращаются в авторитарное государство.

Но больше всех испугались канадские дипломаты. Они через свой профсоюз — и я не шучу — требуют надбавки за работу в сложной внутриполитической обстановке Соединенных Штатов, — резюмировала Захарова.

До этого экс-постпред США при ООН и бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли, претендующая на выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии на президентских выборах, усомнилась в психическом здоровье своего конкурента на первичных выборах — Дональда Трампа.