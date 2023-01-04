Мантуров совершил полет на новом самолете МС-21

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт МС-21

Глава Минпромторга и вице-премьер России Денис Мантуров совершил полет в качестве пассажира на новом российском самолете МС-21, сообщается на сайте кабмина. Мантуров прибыл в Ульяновск, где посетил ФАУ «ЦАГИ» и предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Вице-премьер также посетил производственную площадку ПАО «Ил» — «Авиастар».

В Ульяновск Денис Мантуров прилетел в сопровождении генерального директора ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря и генерального директора авиакомпании «Россия» Яна Бурга на новейшем самолете МС-21 в ливрее авиакомпании, — отмечается в сообщении.

30 декабря Мантуров рассказал, что серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2025 году. МС-21 с отечественным двигателем и крылом ранее получил документированное одобрение Росавиации, что подтверждает успешную замену ключевых элементов воздушного судна на российские.

12 октября опытный образец самолета МС-21-300 с российскими двигателями совершил длительный перелет из Иркутска в Жуковский. Он провел в воздухе более пяти часов и приземлился на аэродроме ЛИИ Громова. Данный борт присоединился к еще одному МС-21, оснащенному двигателями ПД-14 и участвующему в программе дополнительных сертификационных испытаний.