Мантуров рассказал, в чем Россия превосходит Запад Мантуров: Россия опережает западные страны по производству вооружений

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В настоящее время Россия опережает страны Запада по производству вооружений, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, государство планирует поддерживать заданный темп.

Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. Другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени. <...> Есть понимание, куда нам двигаться дальше: мы должны и восполнять запасы, и поддерживать заданный темп производства. А вот насколько хватит духу у западных стран, здесь я не хотел бы за них отвечать. Пока мы идем с определенным опережением, — сказал Мантуров.

Он также добавил, что российское производство действует в рамках госпрограммы вооружения, а также перспективной программы, которая должна утверждаться в следующем году на период 2025-2034 годов. По словам Мантурова, в настоящее время профильные ведомства активно работают по подготовке и сверке всех необходимых параметров.

Ранее стало известно, что представители США и Украины договорились о совместном производстве некоторых видов вооружений и обмене техническими данными. Соответствующие документы были подписаны на конференции по вопросам военно-промышленного комплекса Украины в Вашингтоне. Глава Пентагона Ллойд Остин выразил мнение, что партнерство с иностранными оружейниками откроет для Украины «путь к производству запасных частей ближе к тому месту, где они требуются».

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила. что данная договоренность является компенсацией за отказ американского сената согласовать пакет помощи для Киева. По ее словам, часть политиков в Вашингтоне держат на плаву тему поддержки Украины, чтобы не допустить развала этого «проекта».