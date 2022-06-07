Мантуров рассказал о «стучащихся» в Россию иностранных брендах Мантуров: иностранные компании и бренды вовсю «стучатся» на российский рынок

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Бренды из Турции, Китая, Бразилии, Индии и Ирана интересуются открытым для них рынком России, но преференции все же должны получить отечественные компании, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на Неделе российского ретейла — 2022. По его словам, которые приводит РИА Новости, у страны появился исторический шанс «развернуть сложившуюся в 90-е модель лицом к российским поставщикам».

К нам сейчас стучатся турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские партнеры, и для них наш рынок тоже открыт. Однако российские бренды должны наконец получить существенные преференции, — подчеркнул министр.

Ранее Мантуров сообщил, что правительство впервые решило субсидировать рекламу российских брендов на телевидении. Для начала на эти цели выделят полмиллиарда рублей: предполагается, что продвижение российских брендов позволит сделать их более узнаваемыми и изменит ситуацию, когда товар или услуга на самом деле производятся в России, но снабжены названиями на иностранном языке.