Мантуров рассказал, когда отменят параллельный импорт Мантуров: параллельный импорт начнут отменять после насыщения рынка российской продукцией

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Денис Мантуров

Российским производителям надо готовиться к тому, что механизм параллельного импорта является временной мерой и может быть отменен, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, которые приводит ТАСС, импорт по отдельным группам товаров будет отменен после насыщения рынка аналогичной российской продукцией.

Мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции, - сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что россияне смогут сэкономить до 70% стоимости товара на ввезенных по параллельному импорту гаджетах. В то же время с такими товарами могут возникнуть сложности. Например, клавиатура ноутбуков может быть рассчитана только на английский язык, смартфоны могут быть адаптированы под зарубежных операторов связи и не работать с российскими. С другой стороны, эксперты отмечают, что некондиционный товар закупают лишь неопытные бизнесмены, которые сейчас решили «подзаработать». Кроме того, россиян по-прежнему защищает закон о правах потребителя, согласно которому импортер и продавец обязаны обеспечить сервисную поддержку и постгарантийное обслуживание товара.